Bazı uluslararası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi
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Bazı uluslararası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Türkiye'nin imzaladığı bazı uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerinin tespit edilmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı uluslararası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi
09.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:11

Türkiye'nin imzaladığı bazı uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerinin tespit edilmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10 Şubat'ta imzalanan "Türkiye İçin Çevre ve İklim Eylemi Çok Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 3 No'lu Değişiklik ve Notalar"ın yürürlük tarihi 25 Mart 2020 olarak tespit edildi.

Türkiye ile bazı ülkeler arasında imzalanan söz konusu anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle:

"Belgrad'da 10 Ekim 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması 17 Mart 2020, Ankara'da 7 Mayıs 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması 17 Mart 2020, Ankara'da 2 Şubat 2011'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Hususunda İkili Anlaşma 9 Mart 2020, Lusaka'da 28 Temmuz 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması 3 Şubat 2020."

Kaynak: AA

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