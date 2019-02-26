Bazı Tır Şoförleri Kapıkule'de Kontak Kapattı - Edirne

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir grup tır şoförü, Suudi Arabistan'da tutuklu olan ve hakkında idam cezası verilen arkadaşlarının cezasının kaldırılması için eylem yaptı.

Kapıkule Tır Parkı önünde toplanan yaklaşık 30 tır şoförü adına açıklama yapan Burhan Oğuz, tır şoförü arkadaşları Remzi Çiçek'in 4 yıl önce Suudi Arabistan'da aracında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını ve hakkında idam cezası verildiğini belirtti.

Seslerini duyurmak amacıyla kontak kapattıklarını ifade eden Oğuz, "Arkadaşımızı çarşamba günü idam edecekler, onu idam sehpasından almamız için, sesimizi duyurmak için böyle bir eylemde bulunuyoruz." dedi.

Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım beklediklerini dile getirdi.

Arkadaşlarının suçsuz olduğuna inandıklarını, tüm uluslararası şoförlerin yüklerinin içerisinde ne olduğunu bilmeden taşımacılık yaptığını kaydeden Oğuz, "Ben 18 yıldır şoförüm, depolardan yüklediğimiz konteynırlarda ne var bilemeyiz. Koli yüklüyoruz ama kolilerde ne var bilemeyiz. Remzi ağabeyimiz suçsuzdur. Taşıdığı yükte uyuşturucu çıkmış, içerisinde ne olduğunu nereden bilebilir?"diye konuştu.

Açıklamanın ardından polis ve jandarma gruptakilerle görüşerek, parka girişi önleyen tırın içeri çekilmesini istedi.

Şoförlerde kontak kapatma eylemini park içerisinde sürdüreceklerini ifade ederek, tır parkına geçiş yaptı.

Kaynak: AA