Bazı taksicilerin kar yağışını fırsata çevirdiği iddia edildi

Sevda SARIKAYA--Beylikdüzü'nde, D 100'de aniden etkisini arttıran kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, trafiğin tamamen durmasını bazı taksicilerin fırsata çevirdiğini, kısa mesafe için normal ücretin neredeyse beş katı ücret talep ettiklerini iddia etti.

İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı akşam saatlerinde Beylikdüzü D 100 Karayolu'nda trafiği kilitledi. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar bazı taksicilerin trafiğin tamamen durmasını fırsat bilerek kısa mesafe için normal ücretin beş katı ücret talep ettiklerini iddia etti. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar, "Araçlar çalışmadığı için yolda kaldık. Bizde 3,4 arkadaş taksiye binmek istedik ancak taksici 15 dakikalık mesafe için bizden kişi başı 30 lira olmak üzere 3 kişi için 90 lira talep etti. Bu mesafe için normalde ödenen ücret ise mesafe 20 lira" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı