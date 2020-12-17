Bazı tahıllarda gümrük 30 Nisan'a kadar sıfırlandı

Buğday, arpa, darı, cin mısırı ve kırık pirinç gibi tahılların ithalatında gümrük vergisi 30 Nisan 2021'e kadar sıfırlandı.

Buğday, arpa, darı, cin mısırı ve kırık pirinç gibi tahılların ithalatında gümrük vergisi 30 Nisan 2021'e kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 95/7606 sayılı ithalat rejimi kararının (1) sayılı ekininde yer alan 10. fasıldaki tablonun dip notunda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı

kararına göre, imalatta kullanılmak kaydıyla, sayılan ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergisi 30 Nisan 2021'e kadar sıfırlandı. Bu kapsamda gümrük vergisi daha önce yüzde 20 olarak uygulanıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı