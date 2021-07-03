Bazı süt proteinlerinin ithalatında gözetim uygulanacak

Bazı süt proteinleri, Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Bazı süt proteinleri, Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bazı süt proteinlerinin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Söz konusu ürün, yalnızca Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek. Gözetim belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya