Bazı su ürünleri ve sert meyvelerin ithalatında kayıt düzenlenmesi

Bazı su ürünleri, kabuklu meyveler, ayçiçeği tohumu yağı ve sarımsak ithalatı kayda alınarak, ileriye yönelik gözetime tabi tutulacak.

Bazı su ürünleri, kabuklu meyveler, ayçiçeği tohumu yağı ve sarımsak ithalatı kayda alınarak, ileriye yönelik gözetime tabi tutulacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bazı su ürünlerini ithal etmek isteyenler, konuya ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen merkezlere kaydettirecek. Bu kapsamda ithal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir kayıt belgesi düzenlenecek.

Kayıt belgesinin geçerlilik süresi 45 gün olacak. Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamayacak ve süresi uzatılamayacak.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı toplam yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek.

Sarımsak ve ayçiçeği tohumu yağı ürünleri de kayıt kapsamında

Öte yandan, Bakanlığın, diğer canlı bitkiler, buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler, sarımsaklar, bazı kahve ve çaylar, bazı yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler ile ayçiçeği tohumu yağının ithalatını düzenlediği ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğler de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu ürünlerde de kayıt ve gözetim işlemi uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya