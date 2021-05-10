Bazı siyasi partilerden İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki
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Bazı siyasi partilerden İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki

Bazı siyasi partilerden İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına bazı siyasi partiler tepki gösterdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına bazı siyasi partiler tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam dünyasının dağınıklığından cesaret alarak Müslümanların mukaddes değerlerine saldıran Siyonistlerin, Mescid-i Aksa'nın İslam dünyasının ve bütün insanlığın ortak davası olduğunu bilmesi gerektiğini belirtti.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu saldırılarla ancak ve ancak İslam dünyasının uyanışına vesile olacaklardır. Mescid-i Aksa bizim izzetimizdir, gerekirse canlarımız ve kanlarımız ile müdafaa etmekten bir an olsun çekinmeyiz. Dünyanın huzurunu bozan, bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail bilmelidir ki bu saldırılarının karşılığını mutlaka bulacaktır."

"Gün, hüzün duymak günü değil icraat günüdür"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da paylaştığı video mesajında, "Gün sadece ağlamak, sızlamak, üzülmek, hüzün duymak günü değil, gün icraat günü! Eğer mesele Kudüs ise, eğer mesele Mescid-i Aksa ise her şey teferruattır. Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa'da ezanı Muhammed'i seslenene kadar uyku haramdır, durmak yasaktır, susmak zulümdür." ifadelerini kullandı.

"Fiili adımlar atılmalı"

Yeniden Refah Partisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in Mescid-i Aksa'da Kudüslü Müslümanlara saldırısının devam ettiği hatırlatılarak, başta Türkiye olmak üzere tüm İslam aleminden "kınamadan öteye geçip fiili adımlar atılmasının" beklendiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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