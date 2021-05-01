Bazı siyasi partilerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
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Bazı siyasi partilerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Bazı siyasi partilerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karamollaoğlu, mesajında, bugün işçilerin uzun mesai saatlerinin karşılığı olarak düşük ücret, sigortasız çalıştırılma ve yıllık izin kullanamama durumuyla baş başa bırakıldığını belirterek, iş yerlerinin kapanmasıyla işini kaybeden işçilerin geçim mücadelesine terk edildiğini kaydetti.

Evinin geçimine destek olmak isteyen kadın işçilerin, açlık sınırının altındaki asgari ücretten bile daha az bir maaşla çalıştırılarak mağdur edildiğine işaret eden Karamollaoğlu, sanayi, tarım ve hizmet sektöründeki işçilerin emeklerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Karamollaoğlu, mevcut düzenin yoğun mesai saatlerinde çalışan işçileri geçim sıkıntısına terk ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Alın terine saygı duymak, işçi kardeşlerimizin bu derdine kayıtsız kalmamayı gerektirir. İşçilerimiz geçim mücadelesi verirken bizler de emeklerin karşılığı, açlık ya da yoksulluk sınırının altında bir yaşam olmasın diye mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. İnanıyorum ki burada dile getirdiğimiz sorunlar çözüldüğü zaman gerçek bir işçi bayramı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle işçilerimizin bayram edeceği günlerin en kısa zamanda gelmesini temenni ediyor, bir kere daha 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı tebrik ediyorum."

"Herkesin emeği, alın teri ve üretimi ölçüsünde tüketme hakkına sahip olması Milli Görüş'ün temel prensibi"

Erbakan ise mesajında, nimet ve külfet dengesinin adil bir şekilde tesis edilmesi, herkesin emeği, alın teri ve üretimi ölçüsünde tüketme hakkına sahip olması, hiçbir kimsenin emek vermeden başkasının alın teri ve emeği üzerinden kazanç elde etmemesinin Milli Görüş'ün temel prensiplerinden olduğunu aktardı.

"Emek bizim zihniyetimizde temel bir hak sebebidir ve bu hak ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar hiç kimse ve hiçbir kurum tarafından asla gasp edilemez." ifadesini kullanan Erbakan, bunun da işçinin, bileğinin hakkıyla ekmeğini kazananların asıl olarak Yeniden Refah Partisi iktidarında ezilmeyeceği, sömürülmeyeceği ve hakkını tam manasıyla alacağı gerçeğini ifade ettiğini vurguladı.

Erbakan, işçiye en yüksek maaş zammının eski başbakanlardan Necmettin Erbakan döneminde yapıldığını belirterek, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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