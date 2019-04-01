Bazı Sandık Kurulu Başkan ve Üyelerinin Gözaltına Alındığı İddiası

Bazı Sandık Kurulu Başkan ve Üyelerinin Gözaltına Alındığı İddiası

İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı Sandık Kurulu Başkan ve Üyelerinin Gözaltına Alındığı İddiası

İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin
gözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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