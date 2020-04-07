Bazı orduevleri ve misafirhaneler sağlık çalışanlarına açıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, korona virüsle mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı.
07.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, korona virüsle mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı.
(İHA)
Kaynak: İHA