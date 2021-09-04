Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'da 19 Temmuz 2016'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvik ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın yürürlük tarihi 10 Haziran 2021 olarak belirlendi.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle:

"Bakü'de 25 Şubat 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma 29 Nisan 2021,

Ankara'da 17 Aralık 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Arasında Kültürel İşbirliği Mutabakat Zaptı ve 31 Ekim 2017'de Bakü'de imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması 21 Nisan 2021,

25 Nisan 2018'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma 30 Mart 2021,

Podgoritsa'da 4 Ekim 2019'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması 19 Ocak 2021."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan