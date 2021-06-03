Bazı milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanunlar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Bazı milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanunlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanunlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Türkiye ile Kuveyt, Mozambik, Etiyopya, Vietnam, Guatemala ve Honduras arasında ayrı ayrı çeşitli alanlarda imzalanan milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanunlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Kuveyt, Mozambik, Etiyopya, Vietnam, Guatemala ve Honduras arasında ayrı ayrı çeşitli alanlarda imzalanan milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanunlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mozambik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren diğer kanunlar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Honduras Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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