Bazı meslek grupları bayramda da mesaide
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Bazı meslek grupları bayramda da mesaide

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | Güncel

Bazı meslek grupları bayramda da mesaide Kahramanmaraş'ta tam kapanma da vatandaşlar evdeyken, bazı meslek grupları da görevlerinin başında mesaisini sürdürüyor Tam kapanmanın yaşandığı Ramazan Bayramında herkes evindeyken, bazı meslek grupları ise çalışmaya devam ediyor.

Bazı meslek grupları bayramda da mesaide

Kahramanmaraş'ta tam kapanma da vatandaşlar evdeyken, bazı meslek grupları da görevlerinin başında mesaisini sürdürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Tam kapanmanın yaşandığı Ramazan Bayramında herkes evindeyken, bazı meslek grupları ise çalışmaya devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke geneli uygulanan tam kapanma da, vatandaşlar Ramazan Bayramını da evlerinde geçirirken sokaklarda boş kaldı. Ancak tam kapanma olmasına rağmen bazı meslek gurupları da mesai yaptı. Bu meslek guruplarının başında da polisler geliyor. Ekipler, kentin önemli noktalarında uygulama yaparak, trafiğe çıkan sürücülerin belgelerini kontrol ediyor. Bir başka mesai yapan meslek gurubu ise temizlik görevlileri oldu. Başta büyükşehir belediyesi olmak üzere, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyelerinin temizlik görevlileri ise ana bulvarlar, ara sokaklarda temizlik görevini yerine getiriyor. Hastanelerde sağlık çalışanları da vatandaşlara hizmet ederken, tam kapanmada pastane ve fırın gibi esnaflar ise vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Acil Hekimi İsmail Durna, "Bayramın birinci günü nöbetteyiz sağlık camiasının hepsi 7 gün 24 saat çalışıyor. Herkesin pandemi kurallarını uyarak bayram süresini geçirmesini temenni ediyoruz. Herkesin de bayramı kutlu olsun. İnsanlar evlerinde kalacaklar, büyüklerinin yanlarına gidemeyecekler ve çağımızın teknolojisinden faydalanıp eksiklerini yerini getirecekler. Biz de bu bayram da al götür şeklinde hizmet veriyoruz. Kahramanmaraş'tan bütün ülkeye selam edip bayramlarını kutluyoruz" dedi.

Bazı meslek grupları bayramda da mesaide
Bazı meslek grupları bayramda da mesaide
Bazı meslek grupları bayramda da mesaide
Bazı meslek grupları bayramda da mesaide

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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