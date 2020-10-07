Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
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Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı

07.10.2020 02:55 | Son Güncelleme: 07.10.2020 02:58
Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı kararıyla bazı maddeler, 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" hükümlerine tabi tutuldu.

Cumhurbaşkanı kararıyla bazı maddeler, 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" hükümlerine tabi tutuldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 6 madde kanun hükümlerine tabi edildi.

Söz konusu "maddelere" kararın ekinde yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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