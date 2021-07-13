Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi

Terörle Mücadele Kanunu'nda ve Rekabet Kurulu ve Kurumu personeline ilişkin değişiklik öngören bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Terörle Mücadele Kanunu'nda ve Rekabet Kurulu ve Kurumu personeline ilişkin değişiklik öngören bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, güvenlik korucularına ödenen ücretlerin asgari ücret altında kalması halinde, bu ücretler asgari ücrete tamamlanacak.

Teklif göre, diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerinin alt iş ve işlemlerinde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 tarihlerin arasında Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olanların diş protez labaratuar sahibi ve mesul müdür olmamak üzere yardımcı personel olarak çalışabilecekler.

Türk Parasını Koruma Kanunu'na dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik, tebliğ ve diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem kullanıcılara sunumu kapsamında, her bir başvuru, uzun, belge veya sistem sunumu için bir yıl içerisinde altı milyon Türk lirasını geçmemek üzere ücret almaya yetkili olacak.

Teklifle, endüstriyel sektörün hava ayrıştıran tesislerinin ormanlık alanda kurulabilmesine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda görevli tabip ve eczacı olarak çalışanlar döner sermayeden ek ödeme yapılması öngörülüyor.

Teklife göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları da söz konusu protokol doğrultusunda götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti bedeli ödeyecekler. Rekabet Kurulu ve Kurumu Başkanı ve üyelerinin, üyeliklerinin sona ermesinden iki yıl süreyle görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturma konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev yapamayacaklar.

Teklifle, Türkiye İstatistik Kurumu 'Özel bütçeli Diğer İdareler' bölümüne alınacak.

Teklife göre, Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı süreleri, bazı suçlarla ilgili yeniden düzenlenecek ve ek gözaltı süresi getirilmesini ilişkin hükümler 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren üç yıl uzatılacak.

2021 yılında istihdamı desteklemek üzere sektör ayırımı gözetmeksizin İşsizlik sigorta Fonundan karşılanacak şekilde işverenlere ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilmek üzere aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

Teklife, bankalar dahil olmak üzere muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi bakımından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu tarafından yerine getirilmesi öngörülüyor.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı