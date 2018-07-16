Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifte, OHAL'in Fettullahçı Terör Örgütü ile mücadele için çıkarıldığı ve defalarca uzatıldığı ifade edildi. Türkiye'de OHAL'in uzatılmayacak olması nedeniyle mevcut terör örgütleriyle olağan dönemde hukuk devlet ilkeleri çerçevesinde mücadele edilebilmesi amacıyla teklifin hazırlandığı belirtildi.

Teklife göre; Valilere özel yetkiler tanınıyor. Askeri birlik komutanı veya askeri kurum amiri ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amiri yazısı üzerine askeri mahallelerde kişilerin üstü, araçları aranabilecek. Erbaş ve erlerin özel kağıtları veya eşyası aranabilecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri; açık yerdeki toplantılar ile yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar 24'e kadar yapılabilecek.

Kanun teklifine göre, MİT'in tarafı olduğu hukuk uyuşmazlıklarında, dava şartı olarak öngörülen arabuluculuk dahil, arabuluculuk usulü uygulanmayacak.

Sıkıyönetim Kanunu'nda değişiklikler öngörüyor. Gözaltı süresi 4 günü geçemeyecek. Kamu görevlilerinin meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvuru kabulü halinde karar, kadro pozisyonun bulunduğu kuruma, Yükseköğretim Kurumları'nda görevden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu'na bildirilecek. - ANKARA