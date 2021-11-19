Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2021/543) 19 Kasım 2021 Tarihli ve 31664 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Resmi Gazete

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