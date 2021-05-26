Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığına toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usule ilişkin söz alarak, bürokrasinin hazırladığı bir düzenlemenin, sanki bir milletvekili tarafından hazırlanmış gibi Komisyon gündemine taşındığını savundu.

Bu kanun teklifinin siyasi bir sorumlusu bulunmadığını öne süren Kuşoğlu, yapılandırmaya ilişkin bir etki analizi yapılmadığını da söyledi. Kuşoğlu, Komisyon Başkanı Yılmaz'a, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştay ve TMSF'nin denetimini hala yapmadığını hatırlatarak, bu konuda sorumluluğun yerine getirilmesini istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kanun teklifinin 21 Mayıs'ta TBMM Başkanlığı'na sunulmadan önce bir gazetede haber olarak yayımlandığını belirterek, "Bu teklifi basına kim sızdırdı?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "torba" yasa teklifinin doğru bir yöntem olmadığını, ayrıca etki analizi bulunmayan düzenlemelerin yasalaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Komisyon Başkanı Yılmaz, kuvvetler ayrılığının, "kuvvetler kopukluğu" olarak düşünülmemesi gerektiğini, kuvvetler arasında etkileşim olmasının tabii olduğunu ifade etti. Yürütmenin, yasamaya, ihtiyaçlarını dile getirmesinin de doğal olduğunu belirten Yılmaz, milletvekillerinin kanun tekliflerini, gerektiğinde yürütmeden destek alarak ve yürütmenin ihtiyaçlarını gidermek için hazırlayabileceğini aktardı.

Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'na Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi için yazı gönderdiklerini ve cevap beklediklerini, Sayıştay'ın da aralarında bulunduğu diğer kurumlardan komisyonu bilgilendirmelerini talep edeceklerini bildirdi.

Teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, komisyona sunum yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman