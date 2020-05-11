HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bazı ithal ürünler için ilave gümrük vergisi getirildi

Bazı ithal ürünler için ilave gümrük vergisi getirildi
11.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:14

Aralarında mücevherler, bazı elektronik ev eşyaları, zirai aletler ve makinelerin de bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Aralarında mücevherler, bazı elektronik ev eşyaları, zirai aletler ve makinelerin de bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda yerli sanayinin, artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla bazı ürünlere ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Buna göre, altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletleri, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar ile bazı muhtelif ürünlere 30 Eylül'e kadar geçici olarak yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu ürünler için 1 Ekim'den itibaren ise yüzde 25'e kadar değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanması hükme bağlandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor Ekonomi
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı Ekonomi
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor Ekonomi
Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı Ekonomi
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler Ekonomi
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak
Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor
Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla...
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de 'Askıda Fatura' için başvuru yaptı
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı
Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için alınacak tüm tedbirleri madde madde açıkladı
Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için alınacak tüm tedbirleri madde madde açıkladı
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Destici
Magazin Hazal Kaya Serdar Ortaç Hatice Çarpar Fahriye Evcen
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Gökhan Gönül Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Bazı ithal ürünler için ilave gümrük vergisi getirildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:34:20. #1.15#
title