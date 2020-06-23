Bazı iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) asgari işçilik oranlarına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.
23.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:23
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) asgari işçilik oranlarına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.
SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ ile çeşitli iş kollarına ait asgari işçilik oranları yeniden belirlendi.
Kaynak: AA