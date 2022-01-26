Bazı ipliklerin ithalatındaki önlemler için süre uzatma soruşturması açıldı - Haberler Ekonomi
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Bazı ipliklerin ithalatındaki önlemler için süre uzatma soruşturması açıldı

Bazı ipliklerin ithalatındaki önlemler için süre uzatma soruşturması açıldı

Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatına yönelik uygulanan korunma önlemlerinin süresinin uzatılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatına yönelik uygulanan korunma önlemlerinin süresinin uzatılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 21 Ekim 2019'daki Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar" kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında, mevcut korunma önleminin yürürlüğe girmesiyle ithalatın piyasa payında düşüş yaşandığı, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde toparlanma olduğu tespit edildi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verdi.

Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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