Bazı İngiliz akademisyenlerin, Çin ile silah üretiminde bağlantıları gerekçesiyle soruşturulduğu iddiası
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Bazı İngiliz akademisyenlerin, Çin ile silah üretiminde bağlantıları gerekçesiyle soruşturulduğu iddiası

09.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:52
Bazı İngiliz akademisyenlerin, Çin ile silah üretiminde bağlantıları gerekçesiyle soruşturulduğu iddiası

Yaklaşık 200 İngiliz akademisyen hakkında farkında olmadan Çin'in kitle imha silahları yapmasına yardım ettikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü öne sürüldü.

Yaklaşık 200 İngiliz akademisyen hakkında farkında olmadan Çin'in kitle imha silahları yapmasına yardım ettikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü öne sürüldü.

Times gazetesinin haberine göre, yaklaşık 200 akademisyen hakkında son derece hassas konulardaki fikri mülkiyetin düşman devletlere verilmesini önlemeyi amaçlayan İhracatı Kontrol Kanunu'nu ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma altındaki akademisyenlerin çoğunun, Çinli şirketlerle ticari anlaşmalar yaparak farkında olmadan yasaları ihlal etmiş olabileceği belirtildi.

Akademisyenlerin uçak, füze tasarımları ve siber silahlar gibi gelişmiş askeri teknoloji konularındaki araştırmaları Çin'e aktarmış olabilecekleri ifade edildi.

Güvenlik birimleri, bu bilgilerin Pekin'in kitle imha silahları geliştirmesine yardımcı olabileceğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca, teknolojinin Uygur Türkleri gibi azınlıklar ve muhaliflere yönelik baskılarda kullanılabileceğinden de endişe ettiği aktarıldı.

Gazeteye açıklama yapan ve ismi verilmeyen bir kaynak, "Çok yakında onlarca akademisyeni mahkemelerde görebiliriz. Bu soruşturmaların yüzde 10'u bile başarılı olsa Çinlilerin süper silahlar yapmalarına yardım ettiği gerekçesiyle yaklaşık 20 akademisyen hapse girebilir." ifadesini kullandı.

Akademisyenlerin, ilgili kanunu ihlal etmekten suçlu bulunmaları durumunda 10 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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