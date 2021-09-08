Bazı hububat ve bakliyat ürünlerinde yılbaşına kadar gümrük vergisi uygulanmayacak
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Bazı hububat ve bakliyat ürünlerinde yılbaşına kadar gümrük vergisi uygulanmayacak

Bazı hububat ve bakliyat ürünlerinde yılbaşına kadar gümrük vergisi uygulanmayacak
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Bazı hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi oranları yılbaşına kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Bazı hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi oranları yılbaşına kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre, karar, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hububat ve bakliyat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla alındı.

Buna göre, buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için uygulanan gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2022'ye kadar yüzde 0 olarak belirlendi.

Öte yandan kavrulmamış (çiğ) kahvenin gümrük vergisi oranı da yüzde 13'ten yüzde 8'e indirildi. Bu oran, en az gelişmiş ülkelerden (EAGÜ) ithalatta ise yüzde 6 olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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Bazı hububat ve bakliyat ürünlerinde yılbaşına kadar gümrük vergisi uygulanmayacak - Haberler Ekonomi
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