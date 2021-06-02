Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı

Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında 31 Mayıs 2021'e kadar geçerli indirimli oranların süresi 31 Temmuz 2021'e kadar uzatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında 31 Mayıs 2021'e kadar geçerli indirimli oranların süresi 31 Temmuz 2021'e kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi kapsamında 31 Mayıs 2021'e kadar uygulanması öngörülen yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV oran indirimleri, temmuz sonuna kadar uzatıldı.

Kararla temmuz sonuna kadar iş yeri kiralama hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8 olması ve iş yeri kiralamaları karşılığında ödemeler üzerinden yapılan tevkifat oranının yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanmasına devam edilmesi sağlandı.

Diğer taraftan, 31 Temmuz'a kadar sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 oranındaki eğlence vergisinin oranı da sıfır olarak uygulanacak.

Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Etiketlerdeki okkalı fiyatların kaymağını marketler yiyor! Ziraat Odası Birliği'nden 'Denetimler artsın' çağrısı
Etiketlerdeki okkalı fiyatların kaymağını marketler yiyor! Ziraat Odası Birliği'nden "Denetimler artsın" çağrısı
Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak
Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Ozan Tufan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 09:28:50. #1.13#

title