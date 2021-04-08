Bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada şüpheliler için ek gözaltı süresi alındı
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Bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada şüpheliler için ek gözaltı süresi alındı

Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada şüpheliler için ek gözaltı süresi alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Son Dakika: Montrö bildirisi sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı
Son Dakika: Montrö bildirisi sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Bazı emekli amirallerin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatılması için Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulundu.

Bunun üzerine şüpheliler, polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Zanlıların beyanını alan hakimlik, savcının talebini kabul ederek, gözaltı süresini 4 gün uzattı.

Gözaltındaki 10 şüpheli, bu işlemin ardından tekrar emniyete götürüldü.

4 şüpheliye yeniden tebligatta bulunuldu

Öte yandan, soruşturma kapsamında emniyete gelmeleri için daha önce tebligat yapılan 4 şüpheliye, pazartesi müracaat etmeleri için bir kez daha tebligatta bulunulduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 4 Nisan'da bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise 3 gün içinde emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabiliyor

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4 günü geçemiyor. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabiliyor.

Gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar, cumhuriyet savcısının istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hakim tarafından veriliyor. Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem, cumhuriyet savcısı veya cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine kolluk güçleri tarafından yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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