Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepkiler

Adana ve Mersin'de, belediye başkanları sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Adana ve Mersin'de, belediye başkanları sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, bazı emekli amirallerin açıklamasının haddini aşan nitelikte olduğunu belirtti.

Filik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yüce devletimizin ve adil yargımızın bu densiz kişilerle ilgili gereğini yapacağından şüphemiz yoktur. Ülkemizde kriz çıkararak erken seçim ortamı sağlamak ya da hükümeti yıkmak isteyen mihraklar her zaman olduğu gibi bu gün de avuçlarını yalayacaklardır."

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) Başkanı Mahmut Eraslan da düzenlediği basın toplantısıyla emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi.

Türkiye'nin çok daha önemli sorunları varken zaman zaman bu tarz açıklamalarla yeniden milletin kamplaşma ve kutuplaşma içine sokulduğunu vurgulayan Eraslan, şunları kaydetti:

"Ayrılıkta azap, birlikteyse rahmet vardır. Biz milletimizin tek vücut halinde geleceğe emin adımlarla koşan bir ülke ideali çerçevesinde hareket etmesini arzuluyoruz. Ancak görülüyor ki tarih boyunca milli egemenliğimize en büyük darbeyi vuran cunta zihniyeti hala ülkemizi bölerek parçalama ve böylece kaostan beslenerek yönetme arzusundadır. Bu kabusu millete yaşatmak isteyenler en son 15 Temmuz'da ortaya çıkmış ve milletin asil tokadını en sert şekilde yemiştir. Bundan sonra aynı hezeyanların hayalini kuran herkes bilmelidir ki yeniden milli iradeye kast edilmesi durumunda millet bunun faturasını en ağır bir şekilde ödetir."

Mersin

Mersin'de iş dünyası temsilcileri, 4 Nisan'da bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin tepki mesajı yayımladı.

Ulusal Baklagil Konseyi ve Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özyiğit, 104 emekli amiralin açıklamasını, içerik, zamanlama ve üslup olarak yanlış bulduklarını belirtti.

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde büyük zorluklar yaşadığına dikkati çeken Özyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Askeri darbe ve muhtıralardan çok çekmiş bir millet olarak o eski karanlık günleri çağrıştıran, bu muhtıravari açıklama tedirginlik yaratmaktan ve gereksiz yere gündemi işgal etmekten başka bir işe yaramamıştır. Devletimizin bütün kurumlarıyla zorlu bir pandemi süreciyle mücadele ettiği, vatandaşlarımızın sağlığı ile ekonomiyi canlı tutmak arasında optimum bir denge sağlamaya çalıştığı bir ortamda, hiç kimse üstüne vazife olmayan konularda gereksiz çıkışlar yapmamalıdır. Ülkemizde siyaset yapmanın ve görüş açıklamanın meşru tüm yolları açıktır. Kimse bu yollar dışında yollara girmeyi düşünmemelidir."

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol da Türkiye'nin, millet iradesini yok sayan anlayış ve girişimler nedeniyle geçmişte büyük zararlar gördüğünü aktardı.

Karanlık zihniyetlerin, tarih boyunca Türkiye'nin büyüme ve gelişiminin önüne geçmek için hain planlarını devreye aldığını kaydeden İzol, "Türk milleti, bu anlayışın son tezahürü olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde iradesine sahip çıkarak, demokrasiye darbe kapısını bir daha aralanmamak üzere kapatmıştır. Bundan böyle Türkiye'de millet iradesinin üzerinde bir vesayetin kabul görmesi söz konusu bile olamayacaktır. Demokrasi ve milli iradeye saygının ülkemiz adına 'kırmızı çizgimiz' olduğunu en güçlü şekilde bir kez daha ifade ediyor, bu değerlere ters düşen eylem ve söylemlerin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da karşısında duracağımızın bilinmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan da Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir mücadele verdiğini dile getirerek, "15 Temmuz'da verilen dersi idrak edemeyen bir kaç müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar. Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, şeref ve şan kabul eden sivil toplu kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugünde vatan nöbetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (MESİAD) yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"1960 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 postmodern darbe, 27 Nisan 2007 e-muhtıra ve 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişimlerine iş dünyası olarak karşı çıktık ve karşı durmaya devam edeceğiz. Emekli amirallerin gece yarısı muhtıra niteliğinde yayınladığı bildirileri tasvip etmiyoruz. Ülkemizi, demokrasimizi ve milletimizi hedef alan tüm bildiriler, girişimler kabul edilemez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven