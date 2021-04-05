Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Memur-Sen Muş Şubesi temsilcilerinin pankart açması Memur-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan'ın konuşması Muş Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bildiri yayınlayan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunarak basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Muş Şubesi temsilcilerinin pankart açması

Memur-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan'ın konuşması

Muş Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bildiri yayınlayan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunarak basın açıklaması yaptı.

Adliye çıkışında sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan, 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden milletin, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp attığını söyledi.

"Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto, bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir." diyen Barışan, şunları kaydetti:

"Darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını, şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz. Türkiye, artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir."

Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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