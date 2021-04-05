Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

-Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz'un açıklamayı okuması - Kırşehir Memur-Sen Kırşehir Şubesi öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu başkanları, bazı emekli amirallerin açıklaması ile ilgili Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.