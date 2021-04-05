Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin 81 ilde suç duyurusunda bulunuldu
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Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin 81 ilde suç duyurusunda bulunuldu

Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel
Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin 81 ilde suç duyurusunda bulunuldu

Türkiye genelindeki tüm illerde 2 bin 55 sivil toplum kuruluşu, üniversite, sendika ile meslek odası, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Türkiye genelindeki tüm illerde 2 bin 55 sivil toplum kuruluşu, üniversite, sendika ile meslek odası, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 81 ildeki adliyeler önünde sivil toplum kuruluşu, üniversite, sendika ve meslek odası temsilcileri, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Konuşmaların ardından 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika ve 46 federasyon, suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu yapanlar arasında Hak-İş Konfederasyonu, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Sağlık-Sen, Diyanet-Sen, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), TÜMSİAD, Alperen Ocakları, Kızılay, Yeşilay, İlim Yayma Cemiyeti, illerin ticaret ve sanayi odaları da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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