Bazı çocuklar ton sandviçin içinde balık olduğunu bilmiyor bazısı yumurtayı inek verir zannediyor

11.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:31

İngiltere'de yapılan bir araştırma okul çağındaki çocukların yüzde 30'unun tonlu sandviçlerin içinde balık olduğunu, domuz etinin (pork) domuz hayvanından (pig) geldiğini bilmediğini ve yüzde 10'unun da yumurtaların ineklerden geldiğini sandığını ortaya çıkardı.



Gıdaların nereden geldiği konusundaki yanlış anlamaları ortaya koyma amaçlı yapılan bu çalışmaya göre çocukların yüzde 86'sı hayatlarında en az bir kez bir çiftliği ziyaret etmiş. Çocukların yüzde 50'ye yakını tropik meyveleri bilirken yüzde 76'sı avokadoyu ayırt edebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle