Bazı caddelerde 'sosyal mesafe' kuralı yok Bazı caddelerde 'sosyal mesafe' kuralı yokDünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Antalya'da çoğu vatandaş hassasiyet gösterirken, bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi.

Bazı caddelerde 'sosyal mesafe' kuralı yok

Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Antalya'da çoğu vatandaş hassasiyet gösterirken, bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi. Cep telefonunu tamir ettirmek için dışarıya çıkan 85 yaşındaki yaşlı bir vatandaş, zabıta ekibi tarafından önce telefoncuya sonra da evine götürüldü.

Dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 81 ile gönderilen tedbirler kapsamında kamu kurumlarında, iş yerlerinde ve ulaşım araçlarında düzenlemeler yapılmıştı. Düzenlemede 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına ise Antalya'da çoğu vatandaş dikkat ederken bazı kesimlerin ihmali gözlerden kaçmadı.

Antalya'nın en işlek caddelerinden olan Kapalı Yol olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlar yoğun olarak bulunmaya ve sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden dolaşmaya devam etti. İşlek caddedeki banka ATM'lerin önünde kuyruk oluşurken, banklarda birbirine yakın oturan vatandaşlar gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşların sosyal mesafeye uyması konusunda uyarırken, vatandaşların banklara oturmasının da yasak olduğunu dile getirdi. TELEFON TAMİRİ İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

Oturulmasın diye bazı bankların şeritle çevrildiği ve A4 kağıdıyla üzerine 'Evde kal' yazıldığı dikkati çekerken, 85 yaşında telefonunu tamire götürmek için çıktığını dile getiren bir vatandaşı zabıta ekibi, ilk olarak telefoncuya daha sonra ise evine götürdü.

Polis ve zabıta ekipleri cadde üzerinde yürüyüşe çıkan vatandaşları, banklara oturmamaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam etti. Cadde üzerinde yürüyen bazı vatandaşların ise eldiven ve maske ile önlem aldığı gözlendi.

Kaynak: DHA