Bazı baro başkanlarının TBMM Çankaya kapısındaki bekleyişleri devam ediyor TBMM Adalet Komisyonunda barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanlarının, Meclisin Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor.

TBMM Adalet Komisyonunda barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanlarının, Meclisin Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor. Meclisin Çankaya Kapısı girişine dün akşam saatlerinde gelen baro başkanları beklemeye devam ederken yeni gelen baro başkanlarının yaya olarak geçişlerine izin verilmedi. Bunun üzerine bazı CHP'li milletvekilleri ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı. İçeri alınmayan baro başkanları, CHP'li vekillerin araçlarına binerek polis kontrol noktasını geçti. Baro başkanlarının bekleyişlerini sürdüreceği öğrenildi. Kaynak: AA