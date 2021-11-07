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Bazı balık türleri tescil edildi

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Bazı balık türleri tescil edildi

Palamut, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi tescil edildi.

Palamut, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi tescil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesinin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine tanımları, morfolojik, biyolojik özellikleri, genetik ve diğer özellikleri belirlenen palamut, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi türlerinin tesciline karar verildi.

Bu türlerin kullanım amacı, gıda, rekreasyon olarak belirlendi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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