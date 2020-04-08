Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek
Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçakla Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak.
08.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:46
Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçakla Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak.
Kaynak: İHA