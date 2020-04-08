Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçakla Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak.

Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçakla Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak. Kaynak: İHA