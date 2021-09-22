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Bazı Aşklar Yenik Başlar

Hürriyet - Haberler | Magazin
Bazı Aşklar Yenik Başlar

Hastalıklı bir ilişkinin pençesinde hayata yeniden tutunmaya çalışan birinin öyküsü... Her şeyi geride bırakıp gerçek aşkın peşine düşüyor.

Hastalıklı bir ilişkinin pençesinde hayata yeniden tutunmaya çalışan birinin öyküsü… Her şeyi geride bırakıp gerçek aşkın peşine düşüyor. Ancak içinde kendini durmadan aşağı çekmeye çalışan mutsuzluklara alışık bir Deniz var. Özgür Aras'ın yeni kitabı "Bazı Aşklar Yenik Başlar", çıktı.

Ünlü iletişim danışmanı, yazar Özgür Aras İnkılap Kitabevi tarafından yayımlanan 12'nci kitabı "Bazı Aşklar Yenik Başlar" da, değersizlik duygusuyla baş etmeye çalışırken ilişkilerinde durmadan sınırları zorlayan Deniz'in öyküsüyle günümüzün dürüstlük, sadakat ve şefkatten uzak sözde aşklarını anlatıyor.

Deniz ve Cansel, şiddetli kavgalarla süren ve her bitti dendiğinde tekrardan başlayan bağımlı bir ilişkinin iki kahramanı… Bir gün karakolluk olduklarında Deniz'in canına tak ediyor ve yolunu ayırıp gerçek aşkın peşine düşüyor. Hiç ummadığı bir anda Güneş doğuyor hayatına. Çok satan aşk romanlarının yazarı Güneş, ona şifa olmayı deniyor. Deniz'e değer veriyor, onu sevgisiyle sarıp sarmalıyor. Ancak alışık olduğundan çok daha büyük bir sevgiyle belki ilk kez gerçekten değer gören, bir nevi ezberi bozulan Deniz bu aşkı elleriyle yıkmaktan alamıyor kendini. İlk fırsatta yalanlar ve sadakatsizlikle bu "hak etmediği" mutluluktan kaçıp hep bildiği şeye, mutsuzluğa koşuyor.

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