Bazı Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
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Kuveyt, Katar, Fas, Güncel

Bazı Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Fas'ta 143'e, Katar ve Kuveyt'te 9'a yükselirken, vaka sayıları Umman'da 1410'a, Lübnan'da ise 677'ye ulaştı.

20.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:50
Bazı Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Fas'ta 143'e, Katar ve Kuveyt'te 9'a yükselirken, vaka sayıları Umman'da 1410'a, Lübnan'da ise 677'ye ulaştı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 143'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 135 artarak 2 bin 990'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 340 olduğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 567 yeni enfekte ile ülkedeki toplam vaka sayısının 6 bin 15'e çıktığı, virüsü yenenlerin sayısının ise 555'e ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 9'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede 80 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 1995'e ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 367'ye çıktığı belirtildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, 144 yeni enfekte ile ülkedeki toplam vaka sayısının 1410'a, iyileşenlerin sayısının ise 238'e yükseldiğini duyurdu.

Yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 677'ye çıktığını duyuruldu.

Açıklamada, virüs nedeniyle yeni can kaybı olmadığı ifade edildi.

Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı en son 21 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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