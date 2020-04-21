Bazı Arap ülkeleri Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bazı Arap ülkeleri Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor - Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

Bazı Arap ülkeleri Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor

Arap coğrafyasındaki 5 ülke, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldıkları önlemleri hafifleteceklerini duyurdu.

21.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:38
Bazı Arap ülkeleri Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor

Arap coğrafyasındaki 5 ülke, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldıkları önlemleri hafifleteceklerini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önleyici tedbirlerin azaltılmasının veya kaldırılmasının virüsün yeniden yayılması üzerindeki etkisine ilişkin uyarıda bulunurken, Ürdün, Filistin, Tunus, Yemen ve Irak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanan saatlerin kısaltılacağı belirtildi.

Ürdün hükümeti, Kovid-19 vakasına rastlanmayan güney kentlerinde sokağa çıkma yasağı süresinin azaltılmasına karar verdi.

Enformasyon Bakanı Emced el-Adayile, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneyindeki El-Kerak, Et-Tafile ve Maan kentlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının çarşamba gününden itibaren hafifletilmesine karar verildiğini söyledi.

Söz konusu kentlerde sokağa çıkma yasağında düzenlemeye gidileceğini belirten Adayile, güneydeki Akabe kentinde olduğu gibi bu kentlerde de yerel saatle 10.00 ile 18.00'de yaya olarak ya da araçla dışarı çıkılmasına ve çalışmaya izin verileceğini kaydetti.

Hükümet perşembe günü, daha önce 10.00-18.00 saatleri arasında sadece yaya olarak dışarı çıkılmasına izin verilen Akabe'deki yasağın pazar gününden itibaren hafifletilmesine; belirtilen saatler içinde bazı dükkanların çalışmasına ve araçla dışarı çıkılmasına izin vermişti.

Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bölgede salgının başlamasından 45 gün sonra alınan tedbirlerin gevşetilmesi için talimat verdi.

Söz konusu talimatın ardından Başbakan Muhammed Iştiyye, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakasının sınırlı sayıda görüldüğü, Gazze, Nablus, Tubas, Kalkilya, Tulkerm, Cenin, Eriha ve Selfit illerindeki bazı işletmeler ve banka kurumlarının yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.

Tunus

Tunus'ta da 22 Mart'tan bu yana uygulanan genel karantina kapsamında bazı değişiklikler yapılacağı duyuruldu.

Başbakan İlyas el-Fahfah, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede genel karantina süresinin 3 Mayıs'a kadar uzatılmasına, 4 Mayıs'tan itibaren ise karantina şartlarının hafifletilmesine karar verildiğini söyledi.

Fahfah ayrıca kısmi sokağa çıkma yasağı süresinin ramazan ayında 12 saatten 10 saate düşürüleceğini aktardı.

Yemen

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ise son buluyor.

Hadramevt Valisi Ferc el-Bahseni, yaptığı yazılı açıklamada, perşembe gününden itibaren sokağa çıkma yasağının sona ereceğini ve ramazan ayında camilerin açılacağını ifade etti.

Bahseni, salgının yayılmasına dair yeni gelişmeler olması durumunda söz konusu kararın yeniden gözden geçirileceğini kaydetti.

Irak

Irak'ta ise bazı bölgeler hariç sokağa çıkma yasağının ramazan ayında hafifletileceği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki tedbirlerin takibi için kurulan Yüksek Komite, ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağının ramazan ayında azaltılması yönünde karar aldı.

Komite, söz konusu kararın, salgının yayılmasında etkin olan bölgeleri kapsamayacağını bildirdi.

DSÖ, gün içinde yaptığı açıklamada, salgını kontrol altına alabilmek için uygulanan izole prosedürlerinin aniden sonlandırılması konusunda uyarmış, bu çerçevede uygulanan kısıtlamaların vaktinden önce hafifletilmesinin salgının yeniden yayılmasını etkileyeceğini belirtmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise dün yaptığı açıklamada, salgın kapsamında "en kötüsünün" henüz gelmediğini ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Haberler
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Türkiye'den Fransız Bakan'ın skandal açıklamasına sert tepki Haberler
Türkiye'den Fransız Bakan'ın skandal açıklamasına sert tepki
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler...
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Fettah Can Deniz Seki Hande Yener Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Bazı Arap ülkeleri Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 23:23:16. #1.15#
title