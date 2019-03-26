Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün ABD Başkanı, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni, yani topraklarını, işgalci İsrail'in toprakları olarak tanıdığını imzaladığı o belge karşısında, bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi kim gösterdi? Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri Amerika ve İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 5 yıl içinde sadece hizmet yapmadıklarını, Aksu'nun kronikleşmiş sorunlarını da çözdüklerini söyledi. İlçedeki tapu sorunlarını çözdüklerini anlatan Çavuşoğlu, Aksu'nun sorunlarına duyarsız kalmadıklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın adayları dışında ortaya proje koyan, düşüncesini söyleyen aday görmediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Hepsi genel şeyler konuşuyorlar, sanki Türkiye'yi yönetmeye talipler. Hepsi benden daha iyi dış politika biliyor, ahkam kesiyor. Dış politikayla görüş ve eleştirilerden memnun oluyorum, ama yerelden aday olan bir kişinin o şehir ile ilgili düşüncelerini paylaşması gerekiyor. Bir şehre aday olduysan ne yapacaksın, hangi düşüncelerin var, projelerin var, Aksu'da proje üreten başka aday var mı, Menderes Türel'den başka proje ortaya koyan var mı?"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı adayı Türel'in 359 proje ile halkın karşısına çıktığını söyleyen Çavuşoğlu, Antalya'ya yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Diğer adayların hizmet etmek yerine laf söylediğini dile getiren Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Sen koskoca Antalya'ya yönetmeye çıkıyorsun, bir fikrin yok, projen yok, boş boş konuşuyorsun. Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorsun, ona buna dil uzatıyorsun. Adaysan bir projen olacak. Şehir yönetmek kolay mı? İşte İzmir'de Muğla'da, Aydın'da görüyorsunuz. Hiçbir şey yapmamışlar. Çankaya, Ankara'nın en geri kalmış ilçesi oldu. İzmir'de lağım suları denize akıyor. Bunların öyle bir derdi yok. Nasıl olsa bana oy vermek zorundalar' diyorlar. Bu seçimde İzmir, Muğla, Aydın, Manavgat halkı oy vermek zorunda olmadıklarını o tembel zihniyete ders verecek."

"Neden terör örgütü ile ittifak kurdunuz?"

Ülkenin güçlenmesi, kalkınması ve bekası için bu seçimlerin önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bunun için Cumhur İttifakı ile seçimlere girdiklerini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin el ele, kol kola verdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bazıları 'Beka sorunu var mı?' diyor. Bazıları için beka sorunu olmayabilir. Yeni Zelanda'daki saldırıda terörist, Osmanlı'yı, Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyorsa, o zihniyet yalnız değildir, beka sorunu vardır, FETÖ bugün eylemlerini devam ettiriyorsa, sınır ötemizde terör örgütleri varsa buna beka denmez de ne denir?" diye konuştu.

Terör örgütleri ile ittifak kuranlar için bir beka sorunu olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, CHP, Saadet ve İYİ Parti genel başkanlarına da "PKK'nın yüzde 100 güdümündeki HDP ile neden ittifak kurdunuz?" diye sordu.

"PKK'nın bu ittifak için kampanya yaptığını, terörist başlarının zillet ittifakına oy çağrısında bulunduğunu" belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, 'Sizin desteğinizi istemiyoruz' diye açıklama yapabiliyorlar mı? Hayır. Neden korkuyorlar. Biz merak ediyoruz. Bu partileri terör örgütü ile kucak kucağa olmaya iten sebep nedir, bilmek istiyoruz. Temelli sizi neden tehdit ediyor ve siz neden cevap veremiyorsunuz. O ittifakın içinde terör örgütleri varsa, ülkemiz ve milletimiz için bir tehditse ben bunu sorgulamak zorundayım. Yurt dışında da bu terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bir taraftan askerimiz sahada mücadele ediyor, diğer taraftan diplomasi yoluyla terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz, bunları yaparken sen terör örgütü ile ittifak kurdun, kol kola girdin, el elesin, bunun cevabını vermek zorundasın."

Çavuşoğlu, "Ülke genelinde 325 PKK'lı bugün CHP, Saadet ve İYİ Parti listelerinde yer alıyor ve bunlardan 5'i de Antalya'da. Bunlardan 4'ü Kepez'de biri de Muratpaşa'da. Bunlar seçildiği taktirde bulundukları kentlerin kaynaklarını PKK'ya, Kandil'e aktaracaklar." dedi.

Bunlara asla taviz verilmemesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek için güçlerimizi birleştirdik. Türkiye'yi büyük hedeflerine ulaştırmak için gücümüzü birleştirdik." diye konuştu.

"İlk tepkiyi Türkiye gösterdi"

Dünyanın her yerindeki mazlumların da Türkiye'den beklentileri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin 1,8 milyar ümmetin sorumluluğunu taşıdığını vurguladı.

ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma kararına değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı'nın, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni, yani topraklarını işgalci İsrail'in toprakları olarak tanıdığını imzaladığı o belge karşısında, bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi kim gösterdi, Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri, Amerika ve İsrail'in korkusundan sesini çıkaramıyor. Bunlar mı ümmetin davasına sahip çıkacaklar? Kutsal davalarımıza bunlar sahip çıkabilir mi? Tüm Arap ülkelerini söylemiyorum, bazıları geliyor, sitem ediyor. Ürdün'ü, Katar'ı kastetmiyorum. Kastettiklerim, Kudüs'te İsrail işgali karşısında Amerika'ya karşı boyun eğen, ses çıkaramayan ve Kudüs'ün hamisi Ürdün'e, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a ve Filistin yönetimine 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın, biz Amerika'ya, İsrail'e karşı direnemiyoruz' diyen Arap ülkelerinedir benim sözüm. Bunu da söylemek hakkımızdır. Kimse sahip çıkmazsa bile, sesini çıkarmasa bile Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, Devlet Bahçeli ve arkadaşları, Cumhur ittifakı olarak her zaman sesimizi çıkaracağız."

Bu açıdan Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu seçimin hayati derecede önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA