BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI DUYURUSU-2021-166
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BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI DUYURUSU-2021-166

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI DUYURUSU-2021-166
Habermetre - Haberler | Toplum

KARS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDENBilindiği üzere, 03. 06. 2021 tarihli ve 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"09/06/2021 Tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

KARS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Bilindiği üzere, 03. 06. 2021 tarihli ve 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"09/06/2021 Tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılması imkanı sağlanmıştır.

2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olan;

Sigorta primleri,

Genel sağlık sigortası primleri

İşsizlik sigortası primleri,

İdari para cezaları,

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları,

Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,

yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırma kapsamında; anapara borçlarına gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak, bunların yerine borçlarına Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları endeksi) ile güncellenecektir.

Güncellenmiş borçlarının ilk taksit ödeme süresi sonu olan 01. 11. 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı, silinecektir.

İdari para cezalarında ise; anapara borcunun %50'si silinecek, kalanı Yİ-ÜFE ile güncellenecektir.

Yapılandırılan borçların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksitte de ödenebilir.

Yapılandırma son başvuru tarihinin 31. 08. 2021 olduğunun bilinmesini.

Başvurularınızı e-Sigorta/ e-devlet kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yapılabilecektir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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