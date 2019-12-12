Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar
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Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar

Adana'da bir kamyonette bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.

12.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:37
Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar

'da bir kamyonette bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'den 'e yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Bunun üzerine plakası tespit edilen kamyonet D-400 kara yolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında durduruldu.

Araçta yapılan aramada bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ç ve E.C.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar
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