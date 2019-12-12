Baza içinde kaçak sigara çıktı
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Baza içinde kaçak sigara çıktı

Adana'da mobilya taşıyan bir kamyoneti durduran polis 5 baza içinde 15 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirdi.

12.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:11
Baza içinde kaçak sigara çıktı

'da mobilya taşıyan bir kamyoneti durduran 5 baza içinde 15 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi D-400 karayolunda Mardin'den yola çıkan ve 'e yüklü miktarda gümrük kaçağı götürdüğü tespit edilen kamyoneti durdurdu. Polisin yaptığı arama sonucu kamyonette taşınan 5 bazanın içinde 15 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kamyonette bulunan A.Ç. ve E.C.M.'yi gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA
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