Baz İstasyonunun Aküsünü Çaldı, Jandarma Tarafından Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki baz istasyonundan 6 adet akü çaldığı ileri sürülen şüpheli çalıntı kamyonetle yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir GSM şirketine ait baz istasyonundan 6 adet akü çalınması üzerine hareket geçen jandarma ekipleri,



27 D 3365 plakalı kamyoneti Gaziantep - Kahramanmaraş karayolunda durdurdu. Açık kasa kamyonette 6 adet akü ele geçirilirken araçtaki R.B. gözaltına alındı. Yapılan incelemede kamyonetin de çalıntı olduğu öğrenildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. adli kontrolle serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ