BAZ İSTASYONUNUN AKÜLERİNİ ÇALMAK İSTERKEN YAKALANDI
BOLU'da, baz istasyonunun 5 adet aküsünü çalmaya çalışan E.T. polisleri görüp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
BOLU'da, baz istasyonunun 5 adet aküsünü çalmaya çalışan E.T. polisleri görüp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün gece Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan baz istasyonlarının önünde bir aracın hırsızlık amacıyla beklediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Şüpheli, baz istasyonunun kapılarını kırıp 5 adet aküyü çalmak üzereyken polisi görünce otomobile binerek kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki E.T. yakalandı. E.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı