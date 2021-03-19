Baz istasyonundan jeneratör çalan hırsızlar JASAT'a yakalandı
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Baz istasyonundan jeneratör çalan hırsızlar JASAT'a yakalandı

19.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:13
Baz istasyonundan jeneratör çalan hırsızlar JASAT'a yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan jeneratör çalan 2 şahıs, JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan jeneratör çalan 2 şahıs, JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 28 Şubat tarihinde Gebze Balçık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, GSM operatörüne ait baz istasyonundan bir adet jeneratör çalındığı ihbarı sonrasında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonrasında hırsızlık olayına karışan şahısların O.G. ve Y.G olduğu tespit edildi. Tespit sonrası harekete geçen JASAT ekiplerinin yaptıkları operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri Gebze Adliyesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık olayında çalınan jeneratör ise JASAT ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Baz istasyonundan jeneratör çalan hırsızlar JASAT'a yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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