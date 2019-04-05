Baz İstasyonundan Hırsızlığa Suçüstü
GAZİANTEP'te, baz istasyonunun bataryasını sökerek çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP'te, baz istasyonunun bataryasını sökerek çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Turan Emeksiz Mahallesi'nde bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonunun bataryalarını sökmeye çalışan kişiyi fark etti. Polislerin bataryayı çalmaya çalışırken yakaladığı Ü.T. gözaltına alındı. Üzerinde hırsızlıkta kullanılan malzemeler de ele geçirilen Ü.T., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep
Kaynak: DHA