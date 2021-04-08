BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
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BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da, M.Y. ve C.A. isimli 2 şüpheli bir baz istasyonunda hırsızlık yaptıkları sırada bekçilere yakalandı.

Bursa'da, M.Y. ve C.A. isimli 2 şüpheli bir baz istasyonunda hırsızlık yaptıkları sırada bekçilere yakalandı.2 şüpheliyi olay yerine getiren M.İ.A. ve E.A. da yakalanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında birlikte hırsızlık yaptıkları 4 kişinin daha ismini verdi. Gözaltına alınan toplam 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Mart günü merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Avdancık yolu üzerinde devriye görevi yapan bekçi ekipleri, bir baz istasyonundan ses geldiğini fark etti. Bekçiler baz istasyonunu kontrol edince 2 kişinin kabloları çalmaya çalıştığını gördü. Şüphelileri suçüstü yakalayan ekipler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine konuyla ilgili bilgi verdi. Hırsızlık ekipleri, suçüstü yakalanan şüphelilerin daha önce de benzer suçlara karıştıkları ortaya çıkan M.Y. ve C.A. olduğunu belirledi. Şüphelileri olay yerine getiren ve dışarıda erketeye yatan M.İ.A. ve E.A.?yı da yakalayarak gözaltına alan ekipler 4 şüpheliyi emniyete götürdü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, U.T., Ü.Ş., H.A. ve A.Z. isimli 4 kişinin daha olduğunu, bu kişilerle koordineli olarak çalıştıklarını itiraf etti. Şüphelilerin itirafı üzerine ekipler diğer 4 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.Y., C.A., M.İ.A., E.A. ile işbirlikçileri U.T., Ü.Ş., H.A. ve A.Z. isimli şüpheliler dahil olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili yapılan incelemelerde 8 kişinin Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yalova İl Jandarma Komutanlığı idaresinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının da şüphelisi oldukları tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin malzemeleri satmak istedikleri D.Ö. ve H.Ç. isimli 2 kişi de gözaltına alınarak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER
BURSA BAZ İSTASYONUNDA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR İFADELERİNDE İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE İTİRAF ETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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