Baz İstasyonunda "Belediye Ruhsatı" Şartının Kaldırılması

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, baz istasyonu kurulumunda belediyelerden alınan ruhsat şartının kaldırılmasıyla Türkiye'nin dijital altyapısının hızlı ve güvenli şekilde kurulmasının önünün açıldığını söyledi.



Terzioğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" ile elektronik haberleşme istasyonları kurulumunda ruhsat şartının kaldırılmasına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iletişim altyapısının bir ülkenin stratejik alanlarından biri olduğuna işaret etti.



İletişim altyapısının kurulması için gerekli şartların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlendiğini hatırlatan Terzioğlu, bunun dışında herhangi bir idari kuruluşun ruhsat verme yetkisinin olmadığını dile getirdi.



Söz konusu yönetmelikle devletin "yetkilendirme gasbı"na engel olduğunun altını çizen Terzioğlu, "Türkiye'nin dijital altyapısının hızlı ve güvenli şekilde kurulmasının önü açıldı. Nasıl ki kentsel dönüşüm konut ihtiyacını giderecekse bu da bir dijital dönüşüm altyapısı oluşturulması açısından önemli bir düzenleme. Eskiden var olan kanun dışılığın ve yetki gasbının yeni yetkilendirmeyle önüne geçilecek." dedi.



Terzioğlu, iletişim altyapısının karayolu ve köprüler gibi temel ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, bu gibi durumlarda kanun koyucuların belirlendiğini, bunun dışında başka bir kurumu yetkilendirme merci olarak düşünmemek gerektiğini vurguladı.



"Ülke yararına bir düzenleme"



Daha önce bu konuda çıkarılan yasanın iptal edilmesiyle belirsizlik oluştuğunu ifade eden Terzioğlu, şöyle devam etti:



"Belediyeden eskiden de ruhsat alınması diye bir şey yoktu. 'Yer seçim belgesi' diye bir konu vardı fakat bunun da kuralları, nasıl alınacağı, nasıl ücrete tabi tutulacağı belirgin değildi. Dolayısıyla açık bir durum vardı. Biz baz istasyonları için ruhsatlarımızı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından ve BTK'dan alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Kurduğumuz her istasyon bu anlamda ruhsatlı. Fakat kanunda iptal sonrası oluşan açıktan dolayı belediyelerle net olmayan bir süreç vardı, yeni yönetmelikle bu netleşmiş oldu. Baz istasyonu kurulumunda belediyelerden alınan ruhsat şartının kaldırılmasıyla Türkiye'nin dijital altyapısının hızlı ve güvenli şekilde kurulmasının önü açıldı."



Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda baz istasyonu kurulması konusunda kiralama sürecinin yaşanacağını anlatan Terzioğlu, belediyeden ayrıca bir ruhsat alınmayacağını ancak kimsenin mülküne de izinsiz baz istasyonu kurulmayacağını söyledi.



Terzioğlu, kişi izninin ve kabulünün olması, Bakanlık ile BTK'nın uygun görmesi halinde belediyeden ruhsat alarak yeni bir süreç başlatmanın Türkiye'nin dijital gelişimine engel olacağını vurgulayarak, yönetmelikle bunun önüne geçildiğini ve ülkenin yararına bir düzenleme çıkarıldığını kaydetti.