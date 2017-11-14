Baz İstasyonu Tepkisi

Alaplı ilçesine bağlı İncivez köyünde yaşayan kadınlar, bir GSM operatörü tarafından köyün içerisine baz istasyonu kurulmasına tepki gösterdi.



Köyde yaşayan kadınlar, köyün içerisine kurma çalışmalarına başlanan baz istasyonu etrafında toplanarak protesto etti.



Köy sakinlerinden Mürvet Yalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, baz istasyonunun köyün içerisine yapılacak olmasının insan sağlığı açısından risk taşıdığını söyledi.



Yetkilerden yardım istediklerini belirten Yalı, "Köyün içerisine baz istasyonu istemiyoruz. Köyümüz deniz kenarın da doğasıyla çok güzel bir yer. Neden bizim köyümüze baz istasyonu yapma kararı vermişler. Yüksek tepelere yapsınlar. Biz burada baz istasyonu istemiyoruz. Olayı mahkemeye taşıyacağız. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz." diye konuştu.



Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fuat Gençer ise, olay yerine gelerek kadınlarla konuşmasının ardından kadınlar olaysız şekilde dağıldı.