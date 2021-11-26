SİİRT (İHA) - Baz istasyonu hırsızları 3 aylık takip sonrası yakalandı

SİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı baz istasyonu hırsızlık olayına karışan şüpheli zanlıları, 3 aylık takip sonucu yakaladı. Yakalanan 4 şüpheliden M.G., adli mercilerce tutuklandığı, A.K'nin serbest bırakıldığı, 2 şüphelinin de adli işlemleri devam etmekte olduğunu bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Sorumluluk alanlarında son zamanlarda baz istasyonlarından hırsızlık olaylarının artması üzerine ekiplerin hırsızların yakalanması için operasyon başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timinin ( Jasat ), 3 aylık sıkı ve amansız takibi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren ve suç eşyasını satın alan 4 şebeke üyesi yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanmıştır. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalar sonucunda 4 adet baz istasyonu aküsü ve 2 adet baz istasyonu jeneratörü ele geçirilmiştir. 6 ayrı baz istasyonundan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik olarak JASAT timince hırsızlık olayının kapsamı genişletilmiş, yapılan ayrıntılı araştırmalar sonucunda da şüphelilerin polis sorumluluk alanında da 6 ayrı baz istasyonundan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, A.K., isimli şahıs serbest bırakılmış, 2 şüpheli şahsın da adli işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.