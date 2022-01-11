Son dakika yerel: Baz istasyonlarını soyan 6 kişilik şebeke jandarma tarafından yakalandı - Haberler
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Son dakika yerel: Baz istasyonlarını soyan 6 kişilik şebeke jandarma tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

Bir son dakika haberine göre Baz istasyonlarını soyan 6 kişilik şebeke jandarma tarafından yakalandıSİVAS Sivas'ta baz istasyonlarını soyan 6 kişilik bir şebeke jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

SİVAS (İHA) - Baz istasyonlarını soyan 6 kişilik şebeke jandarma tarafından yakalandı

SİVAS Sivas'ta baz istasyonlarını soyan 6 kişilik bir şebeke jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri baz istasyonlarını soyarak istasyonlardaki aküleri çalan bir şebekeyi takibe aldı. 2 Ekim tarihinden geçtiğimiz güne kadar titizlikle sürdürülen takip neticesinde 6 kişi çaldıkları piyasa değeri 40 bin TL olan 8 akü ile birlikte yakalandı. Kangal ilçesinde yakalanan şüphelilerin geçmişe dönük 15 farklı hırsızlık suçunun faili oldukları anlaşıldı.

Son dakika yerel: Baz istasyonlarını soyan 6 kişilik şebeke jandarma tarafından yakalandı

Son dakika yerel: Baz istasyonlarını soyan 6 kişilik şebeke jandarma tarafından yakalandı

Son dakika yerel: Baz istasyonlarını soyan 6 kişilik şebeke jandarma tarafından yakalandı

Son dakika yerel: Baz istasyonlarını soyan 6 kişilik şebeke jandarma tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri

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